Συνεχίζεται το άστατο σκηνό, με βροχές ενώ απο τις αρχές της επόμενης εβδονμάδας, περιμένουμε, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, βροχές και καταιγίδες.

Για τις επόμενες αρκετές ημέρες, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ανοίγεται μπροστά μας ένα διάστημα με ήπιες καιρικές συνθήκες, πολλές ώρες ηλιοφάνειας και θερμοκρασία σε καλά επίπεδα.

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα δούμε να μας έρχονται κάποιες κακοκαιρίες.

Σήμερα, θα περάσει μια σύντομη διαταραχή προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας μας και έτσι από νοτιάδες πάμε σε βοριάδες. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, στη βόρεια Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που είναι κοντά στο μηδέν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε περιοχές που βλέπουν μέσα στο Αιγαίο περιμένουμε λίγες βροχές. Συγκεκριμένα θα βρέξει στις Κυκλάδες, την Εύβοια, την Αττικοβοιωτία, τις Σποράδες, την ανατολική Πελοπόννησο, ακόμη και προς τη βόρεια Κρήτη. Οι εντάσεις των φαινομένων δεν θα είναι έντονες οπως τις προηγούμενες ημέρες.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο φθάνοντας ακόμα και τα επίπεδα θυέλης τοπικά.

Το κρύο θα είναι ιδιαίτερα αισθητό ιδιαίτερα προς τον ηπειρωτικό κορμό.

Η θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αν και η ημέρα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες, από τα βόρεια προς τα νότια του νομού δεν αποκλείεται το μεσημέρι προς απόγευμα να δούμε και ένα πέρασμα από λίγες- ασθενείς βροχές. Ο υδράργυρος έως και 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Ο βραρδάρης επιμένει, ενώ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι ο δυνατός βοριάς ιδιαίτερα προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, ψύχρα και κρύο νωρίς το πρωί.