Αναλυτικά ο καιρός μέχρι και τις 22/11 από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με συννεφιά από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα ξημερώσει η Τετάρτη με την ηλιοφάνεια να επικρατεί στα μεγαλύτερα τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου κάποιες τοπικές βροχές θα έχουμε στις Σποράδες, στην νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική, ενώ μέσα στη μέρα ο καιρός θα ανοίξει.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 στα κεντρικά, από 14 έως και 18 στα βόρεια και στους 22 στα νότια. Στα ανατολικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 με 21 και στα δυτικά από 19 έως 20 βαθμούς.

Από την Πέμπτη μπαίνουμε σε μια φάση παρατεταμένης ηλιοφάνειας μέχρι και το Σάββατο καθώς την Κυριακή θα έχουμε ένα πέρασμα με νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάνει στα κεντρικά τους 20 με 21 βαθμούς.

Πάντως σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από 17/11 στα δυτικά (βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο) θα έχουμε βροχές και στις 19/11 με 20-21/11 αναμένονται νέες βροχές στα ΒΔ και βόρεια τμήματα της χώρας. Τέλος μέχρι και τις 22/11 δεν αναμένεται κάποιο χειμωνιάτικο κρύο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=Hpn_Gqur2SM}