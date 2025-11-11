Μία πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων έκανε με ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε πως ο καιρός, μετά το πέρας της κακοκαιρίας θα είναι σχετικά καλός, με λίγες βροχές και υψηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή.

Δείτε την ανάρτηση:

«Σε καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες...Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων...»

Καλημέρα!

Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών ) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές ,χιόνια ή κρύα!

Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

Επιπλέον γαι τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα : για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη ,το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!

