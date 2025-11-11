Υποχωρεί σταδιακά το κύμα κακοκαιρίας όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Τα φαινόμενα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αρχίζουν σιγά σιγά να περιορίζονται προς το ανατολικό Αιγαίο και σήμερα ολοκληρώνει τη δράση της αυτή η κακοκαιρία. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα μέχρι και νωρίς το μεσημέρι προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και προς τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα, ενώ εκδηλώνονται και ομίχλες.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας έχει αφήσει πίσω του μεγάλα ποσά υγρασίας. Ο καιρός καθαρίζει και θα μπει ο βορειοδυτικός άνεμος ο οποίος θα μειώσει τα ποσοστά υγρασίας με αποτέλεσμα στα 3/4 της χώρας μας θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

Οι άνεμοι ενισχύονται, θα φθάσουν ακομα και τα 6 μποφόρ τοπικά στον Θερμαϊκό. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει λίγο ενώ το μεησμέρι θα φθάσουμε έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Προς τη δυτική και βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσουμε τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φθάνει τους μεσημβρινώς ώρες έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται κάποιες βροχές στα νοτιοανατολικά τμήματα τις πρωινές ώρες και γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.Οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Μπαίνει ο βαρδάρης και φθάνει έως και 19 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, αναμένουμε κάποιες βροχές προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, θαλάσσια και παραθαλάσσια γεωγραφικά διαμερίσματα. Ενισχυμένοι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο οι οποίοι θα οδηγήσουν σε μικρή πτώση τη θερμοκρασία.

Όπως όλα δείχνουν θα πάμε μέχρι και την Κυριακή με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Αν βγουν λίγες βροχές θα είναι προς την πλευρά του Αιγαίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de5mdockspq9?integrationId=40599y14juihe6ly}