Ο οδηγός του δικύκλου παραβίασε φυλασσόμενη διάβαση και συγκρούστηκε με τον Προαστιακό, σύμφωνα με την Hellenic Train.

Δίκυκλο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχία του Προαστιακού, στην οδό Λένορμαν, κοντά στον σταθμό Λαρίσης, νωρίς το βράδυ της Δευτέρας.

Ο οδηγός του δικύκλου παραβίασε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, με συνέπεια στις 19:50 να συγκρουστεί με την αμαξοστοιχία 1328, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς- Κιάτο. Αμέσως μετά τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου εγκατέλειψε το σημείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Οι 53 επιβάτες που ταξίδευαν με την αμαξοστοιχία, όπως και το προσωπικό της, είναι καλά στην υγεία τους, ανέφερε η εταιρεία. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αυτοψία και να καταγραφεί το περιστατικό από την αστυνομία, η αμαξοστοιχία του Προαστιακού παρέμεινε ακινητοποιημένη και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 19:50, η αμαξοστοιχία 1328, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο, προσέκρουσε σε δίκυκλο όχημα το οποίο παραβίασε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών - Σταθμό Λαρίσης.

Οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους. Ο οδηγός του δικύκλου, που παρέβη τη σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε τους επιβάτες για κάθε εξέλιξη.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».