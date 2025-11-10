Άλλοι έξι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Προφυλακιστέος μετά την απολογία του κρίθηκε ο 38χρονος αστυνομικός του Α.Τ Νέας Ιωνίας για εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

«Περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης» δήλωσε, απολογούμενος ο 38χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Ο αστυνομικός αρνήθηκε κατηγορηματικά πως έχει κάνει ποτέ διακίνηση ναρκωτικών, ενώ προσπάθησε να δικαιολογήσει τα 600.000 ευρώ που βρέθηκαν μέσα σε 9 μήνες στον τραπεζικό του λογαριασμό, λέγοντας:

«Έχω οικονομική άνεση εξαιτίας των γονιών μου με τα λεφτά των οποίων είχα μερίδιο σε κομμωτήριο και διαμέρισμα Αirbnb. Έχω δικαιολογήσει στις δικαστικές αρχές όλες τις συναλλαγές μου στο 100% και δεν είναι καμία παράνομη. Το λάθος μου ήταν ότι τα χρήματα που εισέπραττα από τις εργασίες μου τα έπαιζα στο στοίχημα».

Προφυλακίστηκαν άλλοι 6 κατηγορούμενοι

Στη φυλακή οδηγήθηκε επίσης ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος αρνήθηκε την οποιαδήποτε συμμετοχή του, ενώ ισχυρίστηκε πως είναι απόλυτα εξαρτημένος από τα ναρκωτικά. «Είμαι χρόνια χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι θύμα των ναρκεμπόρων. Βοηθήστε με να απεξαρτηθώ. Δεν έκανα διακίνηση και είναι ψέματα ότι έδινα ναρκωτικά παρουσία του ανηλίκου παιδιού μου», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, ενώ η σύζυγός του, η οποία επίσης προφυλακίστηκε, αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση της με ναρκωτικές ουσίες, ζητώντας από τον ανακριτή να την αφήσουν ελεύθερη για να επιστρέψει στο παιδί της.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν άλλα τέσσερα άτομα που φέρονται ότι συμμετείχαν στο κύκλωμα, ένας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με όρους, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για ακόμη έναν κατηγορούμενο.