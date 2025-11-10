Αστάθεια θα συνεχίσει να παρουσιάζει ο καιρός και σήμερα με βροχές και κυρίως καταιγίδες να πέφτουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα ύψη βροχής που έπεσαν χτες στην δυτική Ελλάδα δημιούργησαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν 3 αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν καθώς το τοιχίο είχε κλήση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Πλημμυρικά φαινόμενα, δημιουργήθηκαν σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι.

Επίσης, η σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το Αγρίνιο όπου υπερχείλισαν ρέματα και πλημμύρισαν σπίτια.

Στη Βόνιτσα και την Πρέβεζα πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι με την τροχαία να παρεμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Η νέα επιδείνωση του καιρού οφείλεται στην κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από τη Νότια Ιταλία προς τη Βόρεια Ελλάδα, φαινόμενο που θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ

Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Προειδοποιήσεις μετεωρολόγων

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εφιστά την προσοχή για το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που έχουν ήδη επισημανθεί από την ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Όπως αναφέρει, «τα νεότερα δεδομένα δείχνουν σημαντικά ύψη βροχής στην Κέρκυρα, την Άρτα, την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου καθώς και στη Λακωνία. Στη βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους νομούς Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, κυρίως στις παράκτιες περιοχές».

Αντίστοιχα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι «από το βράδυ της Δευτέρας έως το απόγευμα της Τρίτης, αναμένονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες στη Θράκη, την ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα». Προσθέτει ακόμη ότι «το μεσημέρι της Δευτέρας ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικά έντονα φαινόμενα και στην Αττική, τα οποία, αν και σύντομης διάρκειας, θα έχουν ιδιαίτερη ένταση».

