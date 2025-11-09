Καρέ - καρέ οι στιγμές του Μαραθωνίου 2025.

Στους ρυθμούς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου κινούνταν από χθες η Αττική, με περισσότερους από 73.000 δρομείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν στα δρομικά αγωνίσματα.

Η λιτή τελετή έναρξης στον Τύμβο του Μαραθώνα ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μικη Θεοδώρακη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μουσική του εμβληματικού συνθέτη πλημμύρισε τον χώρο της τελετής με την παρουσία της Μαρίας Φαραντούρη να αποτελεί φόρο τιμής στο άνθρωπο που συνέδεσε τη μουσική του με τους αγώνες για ελευθερία, ανθρωπιά και αξιοπρέπεια, αλλά και με την ιστορία του ίδιου του Μαραθωνίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de41nosg7xsp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08. Βελτίωσε έτσι τον χρόνο που είχε κάνει το 2023, όταν είχε βγει πρώτος σε 2 ώρες 22 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, ενώ πέρυσι ο 37χρονος δρομέας του Γ.Σ. Ηρακλής είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Ο Καραΐσκος μετά το 10ο χλμ. βρέθηκε στην κορυφή, από εκεί κι έπειτα έτρεξε μόνος του μέχρι τον τερματισμό. Πέρασε το 10 χλμ. σε 32:58, τα 15 χλμ. σε 50:06, τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.10:54, τα 25 χλμ. σε 1ώρ.24:26, τα 30 χλμ. σε 1ώρ.41:20, τα 35 χλμ. σε 1ώρ.57:34, τα 40 χλμ. σε 2ώρ.13:22 για να τερματίσει σε 2ώρ.20:10.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Παναγιώτης Καραΐσκος δήλωσε: «Είναι η δεύτερη μου νίκη, την τρίτη χρονιά που συμμετέχω. Πέρυσι δεν βγήκε, φέτος βγήκε, οπότε είμαι χαρούμενος. Ως προς τον αγώνα, δεν ήξερα ποιος ακολουθούσε, όμως στην αρχή είδα κάποιον να προπορεύεται και έτσι με τράβηξε και εμένα, ώστε να πιάσω τον ρυθμό μου. Μετά τα 15 χιλιόμετρα, ήμουν μόνος μου».

«Το διαχειρίστηκα καλά και δόξα τω Θεώ ήρθε με καλύτερο χρόνο από το 2023. Ο καιρός ήταν αρκετά δύσκολος, παρόλο που δεν τον κατάλαβα. Έβγαλε ζέστη, είχε βροχή και υγρασία. Όμως θέλει διαχείριση και ψυχή στο τέλος, κι αυτό έκανα» είπε ο Παναγιώτης Καραΐσκος.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη του στους γονείς του: «Όπως και το 2023, οι γονείς μου δεν είχαν έρθει εδώ, αλλά είδαν τον αγώνα από την τηλεόραση. Οπότε, το αφιερώνω πρώτα σ' αυτούς, τους αγαπάω πολύ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de42d0m73ahl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δεύτερος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο έκοψε το νήμα ο δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23, που αποτελεί το προσωπικό του ρεκόρ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4267m8whyh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συγκινητικές ήταν και οι στιγμές απονομής των μεταλλίων.