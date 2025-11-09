Στις 9 το πρωί θα ξεκινήσει ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας με χιλιάδες δρομείς να λαμβάνουν μέρος.

Στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο συμμετέχουν περισσότεροι από 73.000 δρομείς στα δρομικά αγωνίσματα, εκ των οποίων οι 24.000 θα καλύψουν τη μαραθώνια διαδρομή, ενώ οι υπόλοιποι θα συμμετάσχουν σε άλλες αποστάσεις.

Σήμερα, στις 09:00, θα δοθεί η εκκίνηση από τον Μαραθώνα για τους 24.000 δρομείς που θα λάβουν μέρος στον πιο ιστορικό και συγκινητικό αγώνα της χρονιάς.

Ήδη από τις 5 το πρωί έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με πολλούς δρόμους να ήδη απροσπέλαστοι. Οι δρόμοι όπως αναφέραμε έχουν κλείσει ήδη από τις 5 ενώ θα ανοίξουν και οι τελευταίοι στις 6:30 το απόγευμα.

Για όσους θέλουν να κυκλοφορήσουν με το μετρό, η ΣΤΑΣΥ θα διαθέσει τρεις επιπλέον σταθμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και δύο στη γραμμή 1.

