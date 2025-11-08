«Ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα» είπαν περιγράφοντας πώς είναι η ζωή τους στο αυτοκίνητο.

Ζευγάρι αστέγων στην Κυψέλη, εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια, περνά τη μέρα και τη νύχτα του στο αυτοκίνητο.

Πρόκειται για δύο συνταξιούχους στην Κυψέλη. «Ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, απελπίστηκα» είπαν στο Mega.

«Μπορεί να είμαστε άστεγοι, αλλά είμαστε αξιοπρεπείς», είναι τα λόγια του 70χρονου κύριου Χρήστου που πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη.

Η γειτονιά τούς αγαπά, τους προσέχει, τους συνδράμει. Όμως εκείνοι δεν αντέχουν πλέον. «Πολύ δύσκολα. Στενοχωριέμαι. Να βρούμε ένα φθηνό σπίτι. Μπορούμε να βρούμε ένα μικρό σπιτάκι».

Οι ώρες στο αμάξι κυλούν βασανιστικά, με το ζευγάρι να μην ζητά πολλά, παρά μόνο μία στέγη για να μπορεί να επιβιώσει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

