Στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί η αποψινή κλήρωση του Eurojackpot.

Συνεχίζονται απόψε (7/11) οι κληρώσεις του Eurojackpot, με το χρηματικό έπαθλο να ανέρχεται σε 53 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (4/11) σημειώθηκε ξανά τζακ ποτ, αλλά ένα από τα τυχερά δελτία των υπόλοιπων κατηγοριών παίχτηκε στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στην τρίτη κατηγορία (5), ένα δελτίο από την Ελλάδα κέρδισε 219.724,20 ευρώ.

Η πληρωμή των κερδών γίνεται στα καταστήματα του ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα, δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ, αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.