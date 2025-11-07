Ενισχύονται τα δρομολόγια του μετρό λόγω του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας το Σαββατοκύριακο.

Αλλαγές έρχονται στα δρομολόγια σε Τραμ, Μετρό και Ηλεκτρικό με αφορμή την διεξαγωγή του 42ο Αυθεντικό Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών το Σάββατο 08/11 και την Κυριακή 09/11. Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.