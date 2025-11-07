Οι γονείς της περιοχής είναι αναστατωμένοι καθώς ο άνδρας έχει παρελθόν σε αντίστοιχα περιστατικά.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους του Χολαργού μια σοβαρή καταγγελία σύμφωνα με την οποία άνδρας επιχείρησε να παρασύρει μαθητή δημοτικού στο σπίτι του. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο ύποπτος πλησίασε το παιδί με το αυτοκίνητό του και αποπειράθηκε να το πείσει να τον ακολουθήσει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και είναι γνωστός στις αρχές, καθώς φέρεται να έχει βεβαρημένο παρελθόν σε παρόμοιες υποθέσεις.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι ο άνδρας παραμονεύει έξω από σχολεία, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένα σχολεία της περιοχής να εκδώσουν συστάσεις προς τους γονείς για την ασφαλή παραλαβή των παιδιών τους. Μέχρι στιγμής, δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη, ενώ η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

