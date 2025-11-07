Αλλαγή καιρού με νοτιάδες και τοπικές βροχές το Σαββατοκύριακο του Μαραθωνίου σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ.

Σταδιακή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Παρασκευή, καθώς όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε περισσότερα φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά της χώρας, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες κατά διαστήματα θα είναι έντονες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 19 βαθμούς στα βόρεια, 20 με 23 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, με λίγες νεφώσεις σήμερα και παροδικές βροχές το Σάββατο και την Κυριακή. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τους δρομείς του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας, καθώς οι βροχές θα είναι σύντομες και τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα η Αττική θα βγάλει καταιγίδα.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές σήμερα, ενώ το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς.

Γενικά, το Σαββατοκύριακο του Μαραθωνίου αναμένεται να κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, παροδικές βροχές, νοτιάδες και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι βροχές θα εντοπίζονται περισσότερο στα δυτικά, ενώ από τη Δευτέρα τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Από Τρίτη και μετά φαίνεται οτι αυτό το σύστημα φεύγει προς το Αιγαίο και έπειτα δεν αναμένονται βροχές.

