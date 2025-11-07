Υπό την επίδραση κυμάτων κακοκαιρίας η χώρα και το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Παραμένουμε κάτω από την επίδραση βαρομετρικών χαμηλών που, όπως αναφέρει ο μετρωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, μας έρχονται από την κεντρική Μεσόγειο.

Σήμερα μέχρι και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επηρεαστεί το νοτιοανατολικό Αιγαίο με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Περνάει σιγά σιγά αυτό το κύμα κακοκαιρίας, βελτιώνεται πρόσκαιρα ο καιρός στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα και από την περιοχή της Ιταλίας μας έρχεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα επιδεινώσει τον καιρό.

Από σήμερα το βράδυ στη δυτική Ελλάδα περιμένουμε έντονα φαινόμενα, μεγάλος- υψηλός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια μέσα στο Ιόνιο αλλά και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Σήμερα και αύριο καθόλη τη διάρκεια της ημέρας θα πέσει μεγάλος όγκος νερού.

Οι άνεμοι στρέφονται σε νότιοι, ενισχυμένοι κοντά στα 6 και άυριο έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια τμήματα της χώρας ενώ πιο νότια ανεβαίνει ο υδράργρυος και προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φθάσουμε ακόμα και τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Συννεφιές με ηλιοφάνεια ενώ δεν αποκλείεται αύριο ή και την Κυριακή να δούμε κάποιες βροχές στον νομό Αττικής, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Λίγες τοπικού χαρακτήρα βροχές μπορεί να βγουν αύριο προς τον Σαρωνικό. Η θερμοκρασία έως και 19 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα δεν φαίνονται βροχές, όμως αύριο και την Κυριακή θα δούμε κάποιες βροχές. Τα φαινόμενα δεν θα είναι ιδαίτερα έντονα, οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν ενώ η θερμορκασία θα κυμανθεί έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχος το Σαββατοκύριακο ιδιαίτερα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Θα πέσει και πάλι μεγάλος όγκος νερού προς το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, τη δυτική Σερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα αυτά αν και με πιο μικρή ένταση σιγά σιγά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται και πιο ανατολικά και βόρεια για να απασχολήσουν τμήματα της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και του βόρειου Αιγαίου.

Χριεάζεται κάποια προσοχή στη δυτική Ελλάδα καθώς ο μεγάλος όγκος νερού μπορεί να δημιουργήσει και πλημμυρικά επεισόδια. Πλέον ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια μετατοπίζεται από την οροσειρά της Πίνδου και πλέον πιο δυτικά.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει τη δυτική Ελλάδα και το βόρειο - βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Την Κυριακή θα επιμείνει ο έντονα βροχερός καιρός προς τη δυτική Ελλάδα, ανοίγει όμως ο καιρός στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα και γι'αυτό εκτιμάται οτι και ο Μαραθώνιος θα διεξαχθεί στην Αττική χωρίς βροχές.

Αν βγει κάποια μπόρα δεν αναμένεται να επηρεάσει τη διεξαγωγή του.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει πάλι με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, πάλι βροχές και καταιγίδες που θα αφορούν αυτή το φορά περισσότερες περιοχές. Φαίνεται οτι ένα βαρομετρικό χαμηλό θα σαρώσει τη χώρα μας από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, με αποτέλεσμα οι βροχές της Δευτέρας και της Τρίτης να αφορούν περισσότερες περιοχές.

Προσοχή λοιπόν στη δυτική Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων κυμάτων κακοκαιρίας, όπως επίσης και προς το βόρειο - βορειοανατολικό τμήμα της χώρας μέχρι και τη Δευτέρα και Τρίτη, όπου θα πέσει μεγάλός όγκος νερού που φαίνεται οτι μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα.

