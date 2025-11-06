Εννιά δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ.

Έπειτα από οχτώ τζακ ποτ, η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ (6/11) ανέδειξε μεγάλο νικητή.

Ένας τυχερός κέρδισε 2.321.064,72 στη μεγάλη κατηγορία (5+1). Πέρα από τον μεγάλο νικητή, εννέα δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ, με πέντε σωστές προβλέψεις.

Επίσης, τρία δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Οι τυχεροί αριθμοί

Υπενθυμίζεται πως οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης του Τζόκερ είναι 25, 33, 36, 38, 41 και Τζόκερ το 12.

Ο πίνακας κερδών του Τζόκερ

Η κλήρωση

