Έπειτα από οχτώ τζακ ποτ, η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ (6/11) ανέδειξε μεγάλο νικητή.
Ένας τυχερός κέρδισε 2.321.064,72 στη μεγάλη κατηγορία (5+1). Πέρα από τον μεγάλο νικητή, εννέα δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ, με πέντε σωστές προβλέψεις.
Επίσης, τρία δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1).
Οι τυχεροί αριθμοί
Υπενθυμίζεται πως οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης του Τζόκερ είναι 25, 33, 36, 38, 41 και Τζόκερ το 12.
Ο πίνακας κερδών του Τζόκερ
Η κλήρωση
{https://www.youtube.com/watch?v=sqKohgqyRWQ}