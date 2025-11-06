«Σούπα», «πλακάκι», «τιμολόγιο», «μαγειρίτσα» είναι μερικά μόνο από τα συνθηματικά που χρησιμοποιούσαν οι οργανώσεις για να διακινούν ναρκωτικά και να μην τους αντιλαμβάνονται οι Αρχές.

Εξαρθρώθηκαν από τις Αρχές δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων έκαναν διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική.

Συνολικά συνελήφθησαν 10 άτομα, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 50 άτομα και δεύτερος αστυνομικός, που κατηγορούνται για προμήθεια ναρκωτικών.

Πώς αποδομήθηκαν οι εγκληματικές οργανώσεις

Το πρωί της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου 2025 έγινε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, όπου συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, από τα οποία τα 10 φέρεται να είναι μέλη των εγκληματικών οργανώσεων. Μεταξύ αυτών είναι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της πρώτης οργάνωσης, ο αστυνομικός και δύο συντονιστές της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, παράβαση καθήκοντος και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ σε αυτή περιλαμβάνονται επιπλέον 51 άτομα, μεταξύ των οποίων και δεύτερος αστυνομικός, που κατηγορούνται για προμήθεια ναρκωτικών.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η πρώτη εγκληματική οργάνωση, απαρτιζόταν από 6 άτομα, τα οποία τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025, λειτουργώντας με σαφή ιεραρχία, διακριτούς ρόλους (αρχηγός, υπαρχηγός, προμηθευτές, διακινητής) και διαρκή δράση, διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών κυρίως κοκαΐνης σε σκόνη ή κρακ, κατεργασμένης -σε μορφή «σοκολάτας»- καθώς και ακατέργαστη κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Είχαν αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο «πελατών» αποτελούμενο τουλάχιστον από 44 πρόσωπα, προβαίνοντας σε πάνω από 840 εξακριβωμένες πράξεις διακίνησης ναρκωτικών και με συνολικό κέρδος που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Είχαν αναπτύξει μεθόδους αντιπαρακολούθησης, ενώ έκρυβαν τα ναρκωτικά σε προκαθορισμένες «κρυψώνες», όπως κάτω από σέλες δικύκλων πελατών, σε μπαγκαζιέρες ή ρεζερβουάρ οχημάτων, σε τουαλέτες καταστημάτων, καθώς και σε γραμματοκιβώτια και κάδους απορριμμάτων, εξασφαλίζοντας την ασφαλή παραλαβή από τον εκάστοτε αγοραστή.

Παράλληλα, η εγκληματική οργάνωση «εξυπηρετούσε» και «πελάτες», εκτός Αττικής, με υπηρεσίες ταχυμεταφορών, αποστέλλοντας τα ναρκωτικά με δέματα.

Τα μέλη της οργάνωσης διέθεταν κοκαΐνη στους τελικούς χρήστες έναντι 80 έως 100 ευρώ ανά γραμμάριο, ενώ η τιμή πώλησης της κοκαΐνης σε μορφή «κρακ», την οποία παρασκεύαζαν οι ίδιοι, ανερχόταν σε 70 ευρώ το γραμμάριο. Ωστόσο, οι τιμές διαφοροποιούνταν κατά περίπτωση, ανάλογα με τον πελάτη, τον προμηθευτή, την ποιότητα και την ποσότητα των ουσιών.

Προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, για τη συνεννόηση τους σχετικά με τις αγοραπωλησίες, τα μέλη χρησιμοποιούσαν πλήθος κωδικών εκφράσεων και αναγραμματισμών, ώστε να μην είναι ευχερής η κατανόηση του περιεχομένου των επικοινωνιών τους. Ενδεικτικά:

- «κουτσό», «σομί» (μισή δόση),

- «σκωτσέζικα», «κλειδιά», «καφές», «σαπούνι» (ναρκωτικές ουσίες),

- «πέντε μηδέν» (χρηματικό ποσό),

- «σαλάτα», «φου», «γκρέκο» (ακατέργαστη κάνναβη),

- «λάκτα» (κατεργασμένη κάνναβη), «παίξιμο», «φρεσκάρισμα» (προμήθεια ουσιών),

- «καλαμάκι μπόλιβαρ», «παϊδάκι», «σούπα», «πλακάκι», «τιμολόγιο», «γλυκό», «κανταΐφι», «γαλακτομπούρεκο» (κοκαΐνη),

- «βραστό», «πορσελάνη», «μαγειρίτσα», «κοτρόνι», «ψημένο», «φρεσκοψημένο» (κοκαΐνη σε μορφή “crack”),

- «γράμμα», «τετραγωνικά» (γραμμάριο),

- «πάτημα», «πυροβολισμός» (χρήση ναρκωτικής ουσίας), και

- «ζάνι» (δισκίο φαρμακευτικού σκευάσματος “Xanax”).

Ο συλληφθείς αστυνομικός, φέρεται να παρείχε υποστήριξη στο αρχηγικό μέλος, διευρύνοντας το δίκτυο πελατών, ενώ παράλληλα προμηθευόταν συστηματικά ποσότητες κοκαΐνης από τον ίδιο, μέρος των οποίων, στη συνέχεια διακινούσε τουλάχιστον περιστασιακά σε τρίτα πρόσωπα, έναντι ανταλλάγματος. Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε στον εν λόγω αστυνομικό, εντοπίστηκε ασυνήθιστη οικονομική δραστηριότητα και επαναλαμβανόμενες συναλλαγές και πιστώσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που δεν συνάδουν με τις μισθολογικές του απολαβές.

Η δεύτερη ομάδα

Την αποτελούσαν 4 άτομα, τα οποία δρούσαν ως συμμορία με σκοπό τη διακίνηση κυρίως ακατέργαστης κάνναβης. Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο αποθήκευαν ναρκωτικά και στη συνέχεια προέβαιναν στην πώλησή τους, με κύριο σημείο δραστηριοποίησης σιδηροδρομικό σταθμό της Αττικής.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 412 γραμμάρια κοκαΐνης,

-1.513 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης - «σοκολάτα»,

-33.355 ευρώ,

- Ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και λοιπά σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών (τρίφτες, μπόνκ κλπ),

- συσκευές κινητής τηλεφωνίας και ιδιόχειρες σημειώσεις,

- αυτοκίνητο και 6 μοτοσικλέτες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.