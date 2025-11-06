Τα Χανιά «βούλιαξαν» από την έντονη βροχή που έπεσε το μεσημέρι, στις αυλές σπιτιών έφτασαν τα νερά, μετ' εμποδίων η κυκλοφορία στους δρόμους.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στα Χανιά και το Ηράκλειο από την έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, φρεάτια υπερχειλίζουν, ενώ αρκετές περιουσίες έχουν πλημμυρίσει.

Το ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε κεντρικά σημεία των νομών από χείμαρρους που σχηματίστηκαν σε δρόμους μέχρι κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές. Η βροχόπτωση ήταν τόσο έντονη που πολλά σημεία μετατράπηκαν σε επικίνδυνες διαδρομές με τους δρόμους να πλημμυρίζουν, τα νερά να κατεβαίνουν με μανία και οι δρόμοι να θυμίζουν κυριολεκτικά ποτάμια.

{{https://www.youtube.com/watch?v=4YpCzTNfl-8}}

Σύμφωνα με το zarpalive.gr «άνοιξαν» οι ουρανοί το μεσημέρι της Πέμπτης με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να πλημμυρίσουν και να μετατραπούν σε… ποτάμια. Τα στενά της Παλιάς Πόλης των Χανίων θυμίζουν.. Βενετία, καθώς η στάθμη του νερού βρίσκεται σε τέτοιο σημείο που η διέλευση είναι αδύνατη δείτε. Στην οδό Κονδυλάκη στην παλιά πόλη τα νερά μπήκαν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Από την έντονη βροχόπτωση δεν γλίτωσε και η Σούδα αφού τα νερά της βροχής έφτασαν στις αυλές των σπιτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλημμύρισε ξενοδοχείο στην Παλιά πόλη των Χανίων

Βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr δείχνει ξενοδοχείο στην οδό Κονδυλάκη, όπου το νερό έχει εισχωρήσει ακόμα και μέσα στα δωμάτια, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κυρίως στις οδούς Κονδυλάκη, Κυδωνίας και Μάρκου Μπότσαρη, καθώς τα υπερχειλισμένα φρεάτια είχαν αποτέλεσμα να εισχωρήσουν νερά σε σπίτια και επιχειρήσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=bFw0waEZuFY}

Ποτάμι ο ΒΟΑΚ από την έντονη βροχόπτωση

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μετ΄εμποδίων και στον ΒΟΑΚ όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και μεγάλη προσοχή λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων. Παρόμοια προβλήματα παρατηρούνται και σε περιοχές όπως ο Κλαδισσός και οι Άγιοι Απόστολοι, όπου η νεροποντή έχει δημιουργήσει δυσκολίες στη μετακίνηση και κινδύνους για τους κατοίκους.

{https://www.youtube.com/watch?v=JAqRL0XvZSM}

Ισχυρό μπουρίνι σάρωσε και το Ηράκλειο

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Ηρακλείου το απόγευμα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα δρόμοι όπως ο Ηράκλειο – Βούτες να πλημμυρίσουν, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία των οχημάτων. Την ίδια ώρα, σε χειμάρρους έχουν μετατραπεί οι δρόμοι στο Παλαιόκαστρο, όπου, όπως φαίνεται και από το βίντεο που εξασφάλισε το neakriti.gr, η ορμή των νερών είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Επί ποδός βρίσκονται οι τοπικές αρχές και η Πολιτική Προστασία, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

{https://www.youtube.com/watch?v=7Fz5i_MnAEE}

Το μπουρίνι που «χτύπησε» αιφνιδιαστικά την πόλη και τα περίχωρα είχε ως αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα να καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού. Σε δρόμους όπως ο Ηράκλειο – Βούτες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, τμήματα του δρόμου έχουν πρακτικά μετατραπεί σε χειμάρρους. Οδηγοί αναγκάζονται να μειώνουν ταχύτητα ή ακόμη και να ακινητοποιηθούν, προκειμένου να αποφύγουν υδρολίσθηση ή πιθανή εκτροπή. Παράλληλα, αναφορές υπάρχουν και για κατολισθήσεις μικρής έκτασης σε ορεινές διαδρομές, χωρίς ωστόσο – μέχρι στιγμής – να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

{https://www.youtube.com/watch?v=VC3s2C9g-as}

{https://www.youtube.com/watch?v=jPaDJ7P9QUU}