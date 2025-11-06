Βροχερό το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Ιδιαιτέρως βροχερό αναμένεται να είναι το δεύτερο σαββατοκύριακο του Νοέμβρη με τα τερτίπια του καιρού να συνεχίζονται θυμίζοντας μας τι θα πει φθινοπωρινές μέρες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του για τον καιρό των επόμενων τριών ημερών αναμένονται βροχές και καταιγίδες με την Δυτική και ΒορειοΔυτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος «βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Δ-ΒΔ Ελλάδα!».

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 5-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην ανατολική και νότια χώρα θα σημειώσει άνοδο. Τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές αναμένονται από την Παρασκευή (7/11) στα Νότια και Νοτιοανατολικά νησιά, με ομίχλες το πρωί στα ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Την Παρασκευή (7/11), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς παροδικές βροχές κυρίως στις Ν-ΝΑ νησιωτικές περιοχές της χώρας. Το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν: στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΔ με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σαββατοκύριακο (8-9/11), οι συνθήκες θα γίνουν ευνοϊκές για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με βασική ένταση 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα θα σημειώσει άνοδο.