Οι τέσσερις αξιωματικοί διώκονται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη κατά συρροή για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο.

Την ποινική δίωξη του νυν αρχηγού του Λιμενικού για κακουργήματα και άλλων τριών ανώτερων αξιωματικών του Λιμενικού, που είχαν απαλλαγεί τον περασμένο Μάιο, για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου παραγγέλνει η Αντεισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου από την Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Εφ.Συν» η αντιεισαγγελέας έκανε πλήρως δεκτή την προσφυγή δικηγόρων που εκπροσωπούν επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων. Οι άλλοι τρεις ανώτεροι αξιωματικοί του Λιμενικού, την ημέρα του ναυαγίου είχαν επιτελική θέση στο Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης και συμμετείχαν στις συσκέψεις και στις αποφάσεις.

Ο αρχηγός του Λιμενικού είχε επίσης επιτελική θέση στο σώμα την ημέρα του ναυαγίου ως διευθυντής του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης του Λιμενικού.

Σύμφωνα με την «Εφ.Συν» και οι τέσσερις διώκονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη κατά συρροή και για έκθεση κατά συρροή σε κίνδυνο από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων, η οποία προκάλεσε θάνατο.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Μάιο, όπως υπενθυμίζει η «Εφ. Συν», έγινε γνωστή η απόφαση της Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου να ασκήσει ποινική δίωξη για βαριές κακουργηματικές κατηγορίες στον Γιώργο Αλεξανδράκη, αρχηγό του Λιμενικού την ημέρα του ναυαγίου, και 16 ακόμα αξιωματικούς του Λιμενικού.

Με χωριστή διάταξη, η εισαγγελέας είχε απαλλάξει τον σημερινό αρχηγό του Λιμενικού και τους άλλους τρεις ανώτερους αξιωματικούς. Όμως τον Ιούνιο οι δικηγόροι που εκπροσωπούν επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων προσέφυγαν στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο, ζητώντας να ασκηθεί ποινική δίωξη και κατά των τεσσάρων.

