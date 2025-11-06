Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα ρθει στη χώρα μας από τα δυτικά και θα δώσει σφοδρές καταιγίδες κυρίως στην δυτική Ελλάδα.

Από την Παρασκευή αναμένεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας αλλά κυρίως τη δυτική Ελλάδα όπου αναμένονται ισχυρά φαινόμενα. Όπως είπε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, παρόλο που θα έχουμε βροχές, οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες κάτι που θα φέρει άνοδο της θερμοκρασίας.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, στη δυτική Ελλάδα περιμένουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, το οποίο θα μας απασχολήσει από την Παρασκευή το απόγευμα και μέχρι και της αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα δώσει αρκετά μεγάλα ύψη βροχής προς τη δυτική κυρίως Ελλάδα, δηλαδή μέσα στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, όπου εκεί μπορεί να δούμε μεγάλο όγκο νερού που μπορεί να δημιουργήσει μέχρι και πλημμυρικά επεισόδια.

Τα φαινόμενα αυτά θα μετατοπίζονται και λίγο πιο βορειοανατολικά για να επηρεάζεται η βόρεια Ελλάδα αλλά και τα νησιά του ανατολικού - βοριεοανατολικού Αιγαίου και θα πάμε έτσι μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με αυτό το κύμα κακοκαιρίας να εστιάζει την έντασή του κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες και μέσα στο Ιόνιο θα φθάσουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης.

Επομένως παραμένουμε σε τροχιά διαδοχικών κακοκαιριών, οι οποίες θα δίνουν κατά διαστήματα έντονες βροχές και με έμφαση τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα» τόνισε.

Σύμφωνα με το windy, ένα βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται πως θα ρθει στη χώρα μας από τα δυτικά. Η συγκεκριμένα κακοκαιρία αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας τις πολύ πρωινές ώρες του Σαββάτου. Οι καταιγίδες, σύμφωνα με τον χάρτη στο windy θα είναι έντονες στα νησιά του Ιονίου, ενώ βροχές θα πέσουν και σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Την ίδια ώρα φαινόμενα θα σημειώνονται κατά τόπους και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της δυτικής Μακεδονίας, και της Στερεάς Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με διαφορετικές εντάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ προς το βράδυ θα περιοριστούν σε περιοχές της Θράκης.

Την Κυριακή θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση του καιρού με σφοδρές καταιγίδες πάλι στα νησιά του Ιουνίου και συγκεκριμένα στη Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και οι οποίες θα κρατήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την Δευτέρα η αστάθεια θα επιμείνει και δεν αποκλείεται να υπάρχουν και ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική.

Τέλος, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη από το απόγευμα της Παρασκευής οι συννεφιές θα αυξηθούν και θα υπάρξουν βροχές κυρίως της Δυτική Ελλάδα, οι οποίες από το βράδυ και κυρίως τη νύχτα θα ενταθούν και θα μετατραπούν σε καταιγίδες.

Όπως είπε, το Σάββατο θα είναι μία μέρα όπου οι βροχές θα αρχίσουν να μεταφέρονται προς τα ανατολικά, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα εμφανές πόσο θα επεκταθούν. Όπως ανέφερε υπάρχει πιθανότητα βροχής για την Αττική την ώρα της πραγματοποίησης των 5 χιλιόμετρα στο πλαίσιο του Μαραθωνίου.

Βροχές θα πέσουν και την Κυριακή κυρίως στη δυτική Ελλάδα αλλά και σε βορειοανατολικές περιοχές. Κλείνοντας είπε, πως και την Κυριακή υπάρχει πιθανότητα τοπικής βροχής χωρίς να αναμένεται κάτι έντονο.

