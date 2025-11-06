Από το 2024 οφείλονται στους αγρότες επιδοτήσεις περίπου συνολικά 450 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν εξοφληθεί από τον Οκτώβριο.

Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Action Plan που κατατέθηκε προχθές αργά το βράδυ θα δώσει το «πράσινο φως» για την καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων προς τους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ύψους 500-600 εκατ. ευρώ. Επισήμως οι Βρυξέλλες αναφέρουν ότι το χρονικό διάστημα που μπορούν να απαντήσουν είναι δύο μήνες. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η απάντηση επιβάλλεται να είναι γραπτή.

Πολύ σημαντική για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης θεωρείται η προγραμματισμένη αυριανή επίσκεψη του Ευρωπαίου επιτρόπου για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, Κριστόφ Χάνσεν, στην Ελλάδα. Ο επίτροπος θα συναντήσει τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, καθώς και βουλευτές.

Πάντως όπως έχει δηλώσει ο υπουργός ΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας, η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του 2025 και η πληρωμή για το Μέτρο 23 θα γίνει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου εφόσον εγκριθεί το action plan από τις Βρυξέλλες.

Παραμένει άγνωστο γιατί δεν γίνονται άμεσα οι πληρωμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω τα ποσά.

Άμεσα μπορούν να γίνουν και οι πληρωμές της συμπληρωματικής εξισωτικής αποζημίωσης.

Οριστικοποιήθηκε το συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα

Την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα θα κατέβουν στην Αθήνα, για συλλαλητήριο, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Η διαμαρτυρία θα ξεκινήσει στις 12:00 έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα συμμετάσχουν αγροτικοί συνεταιρισμοί, σύλλογοι, ομοσπονδίες, παραγωγοί και κτηνοτρόφοι.

Μετά το συλλαλητήριο, οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να ζητηθεί άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο για την τρέχουσα χρονιά όσο και για προηγούμενα έτη.

Κεντρικά αιτήματα της κινητοποίησης είναι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και τις αποζημιώσεις, καθώς και η αντιμετώπιση της κρίσης στην κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς.

Οι αγρότες τονίζουν ότι το συλλαλητήριο πρέπει να έχει μαζική συμμετοχή καθώς τα αιτήματα αφορούν τον πυρήνα της ελληνικής παραγωγής τροφίμων και την οικονομική ασφάλεια των αγροτικών και κτηνοτροφικών οικογενειών.

Όλα τα παραπάνω αποφασίστηκαν τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου, στην προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη – συντονιστική συνάντηση των εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο, που αποφασίστηκε κατά την ανοιχτή σύσκεψη του Οκτωβρίου, που οργάνωσε η ΕΘΕΑΣ.