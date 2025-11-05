Συνελήφθη σήμερα Τετάρτη ο γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός στην αιματηρή Βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το γαμπρό του 39χρονου θύματος στα Βορίζια, καθώς έπειτα από έρευνα σε ιδιοκτησία του βρέθηκαν μια καραμπίνα και φυσίγγια σε σπηλιά.

Η είσοδος της σπηλιάς ήταν επιμελώς φραγμένη με πέτρες και ξύλα, ένδειξη ότι η απόκρυψη είχε γίνει πρόσφατα.

Οι αρχές θα εξετάσουν το όπλο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην συμπλοκή. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένα κυνηγετικό όπλο χρησιμοποιήθηκε, ωστόσο τα ίχνη από βολή τέτοιου όπλου υπήρχαν μόνο πάνω στο αυτοκίνητο του θύματος.

Ο γαμπρός του θύματος και θα μεταφερθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.