Η διέλευση των αεροσκαφών εντάσσεται στις δοκιμές για τη γιορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Εκδηλώσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων η διέλευση σχηματισμού μαχητικών αεροσκαφών, είναι προγραμματισμένες από σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και για τις επόμενες ημέρες, με αφορμή την εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Τι ώρα θα πετάξουν πάνω από την Αττική τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση διέλευση σχηματισμού αεροσκαφών προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σήμερα περί τις 12:15 με 13:15, στην Αττική. Όπως ενημέρωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η διέλευση εντάσσεται στο πλαίσιο δοκιμαστικών για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.