Για τη συζήτηση που προκάλεσε η ανάρτησή του σχετικά με την πλατφόρμα ΚΥΜΑ, ο Νίκος Καραχάλιος μίλησε το πρωί της Τετάρτης στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Καραχάλιος εξήγησε ότι «το Κ στο ΚΥΜΑ συμβολίζει την κοινωνία που λέει κάντε κάτι. Ο κόσμος βλέπει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μητέρα θύματος των Τεμπών, αλλά αντιπροσωπεύει μια ιδέα δικαιοσύνης και κάθαρσης».

Αναφορικά με τη διάψευση της κ. Καρυστιανού, ο ίδιος σημείωσε: «Η Μαρία είναι άνθρωπος με έντονα συναισθήματα, μετά από όσα έχει βιώσει. Ένιωσε τη δύναμη του κύματος και καταλαβαίνω ότι αιφνιδιάστηκε».

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ πρόσθεσε ότι «το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν. Αν η Μαρία θέλει τα domain, τα δίνω άμεσα. Έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες».

Σχετικά με την πρόθεση της κ. Καρυστιανού, ανέφερε: «Με φώναξε και μου είπε να οργανώσουμε ένα κίνημα – όχι το ΚΥΜΑ – που θα μπορούσε να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Κατά το καλοκαίρι, φωνάξαμε τα κανάλια με σκοπό την ανακοίνωση ενός κόμματος. Κατανοώ τους δισταγμούς της, καθώς οι μισοί τη συμβουλεύουν να προχωρήσει και οι άλλοι μισοί να μην εμπλακεί στην πολιτική».

Διευκρίνισε ότι «δεν μιλώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας, αλλά ως ένας από τους πολλούς υποστηρικτές της. Το ΚΥΜΑ δεν αφορά μόνο τα Τέμπη, αλλά και το Μάτι. Δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά υπό το πρίσμα αυτών των γεγονότων».

Κλείνοντας, ο κ. Καραχάλιος τόνισε: «Η Καρυστιανού θα μπορούσε να κερδίσει με διπλάσιο ποσοστό τον Μητσοτάκη σε εκλογές, αν αποφάσιζε να συμμετάσχει. Η κίνησή της θα επηρεάσει και άλλους πολιτικούς, όπως ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0laelljxcx?integrationId=40599y14juihe6ly}