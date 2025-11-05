Σε πλήξη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που από χθες πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, επηρεάζοντας κυρίως τις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το μεσημέρι, καθώς και την κεντρική και βόρεια Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Το βράδυ της Τρίτης, καταιγίδες συνοδευόμενες από κεραυνούς έπληξαν και την Αττική. Από την Ανάβυσσο έως το Φάληρο και από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Πεντέλη, βροντές και αστραπές έκαναν την εμφάνισή τους μετά τη μία τα ξημερώματα.

Σήμερα, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους πιο έντονα και με μεγαλύτερη διάρκεια, ιδιαίτερα σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της βόρειας και κεντρικής Εύβοιας, αλλά και πιθανώς στη δυτική Κρήτη.

Οι εκτιμήσεις του Θοδωρή Κολυδά

Σε αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι τη Τρίτη σημειώθηκαν σημαντικές βροχοπτώσεις στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, με την Κυλλήνη της Ηλείας να καταγράφει 52,8 χιλιοστά βροχής, ενώ ακολούθησαν η Άμφισσα και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων. Όπως πρόσθεσε, «αύριο θα είναι μια εξίσου βροχερή ημέρα, κυρίως στα ανατολικά και νότια».

Σε άλλη ανάρτηση, ο Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε ότι οι πυρήνες των καταιγίδων που κινούνται προς τα κεντρικά ηπειρωτικά έχουν βορειοανατολική κατεύθυνση, κάτι που σημαίνει πως τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της Αττικής, χωρίς όμως μεγάλα ύψη βροχής. Όπως τόνισε, «το έκτακτο δελτίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και αύριο».

Έκτακτο δελτίο

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Τετάρτη (05-11-2025). Συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το μεσημέρι της Τετάρτης (05-11-25).

β. Στην κεντρική και τη βόρεια Εύβοια την Τετάρτη (05-11-25) από το πρωί έως το απόγευμα.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

