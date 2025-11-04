Στελέχη του Λιμενικού διέσωσαν τον 48χρονο στο λιμάνι του Πειραιά.

Ένας 48χρονος έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά και τον διέσωσαν δύο στελέχη του Λιμενικού.

Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε7 του λιμανιού. Το ένα στέλεχος του Λιμενικού αντιλήφθηκε την πτώση του άνδρα στη θάλασσα και βούτηξε, ενώ στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός ακόμα ατόμου τον βοήθησαν να βγει στη στεριά.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, για προληπτικούς λόγους. Ο ίδιος ανέφερε ότι ξαφνικά ζαλίστηκε ενώ περπατούσε, με συνέπεια να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.