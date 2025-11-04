Φρούριο θυμίζουν τα Βορίζια, ψάχνουν στοιχεία που θα ρίξουν φως στην τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο και «φούντωσε» τη βεντέτα.

Με ανείπωτο πόνο και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στα Βορίζια Ηρακλείου.

Θρήνος για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περιέβαλαν τον χώρο γύρω από την εκκλησία, ενώ για πρώτη φορά στην περιοχή τοποθετήθηκε ανιχνευτής μετάλλων στην είσοδο του ναού, για λόγους ασφαλείας. Προληπτικά, σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών ερεύνησε τον προαύλιο χώρο, ενώ drones πετούσαν πάνω από τον ναό, διασφαλίζοντας πλήρη εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής. Οι κάτοικοι και οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, σε μια τελετή που στιγματίστηκε από θρήνο αλλά και αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Σιωπηλοί και προβληματισμένοι, συγγενείς και φίλοι συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μητέρα δύο παιδιών και πρώην νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου Χανίων. Η άτυχη γυναίκα είχε χάσει πριν χρόνια τον σύζυγό της και επέστρεψε στο χωριό της για να παραστεί σε μνημόσυνο του πατέρα της, όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης στο zarpanews.gr αναφέρθηκε στην εκλιπούσα και την οικογένειά της λέγοντας πως «και ο σύζυγός της έχει ενταφιαστεί στον Αλικιανό. Από ότι ξέρω, δεν είχε δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα. Ασχολούνταν πάρα πολύ με την οικογένειά της, πρόσφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων τις υπηρεσίες της και από τους συναδέλφους της ακούς μόνο καλά λόγια. Το διπλό τραγικό σε αυτή την ιστορία είναι, ότι αυτή η γυναίκα ξέρουμε πολύ καλά γιατί είχε πάει εκείνη την ημέρα στα Βορίζια, για το μνημόσυνο του πατέρα της και βρέθηκε η ίδια να γυρίζει νεκρή και να ενταφιάζεται εδώ στον Αλικιανό, πατρικό χωριό του άντρα της». Κλείνοντας την δήλωσή του, ο κ.Μαλανδράκης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα: «Είμαστε εναντίον της οπλοκατοχής, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας και γι’ αυτό σε πολλά πανηγύρια αυτό έχει σταματήσει τελείως. Πρέπει να γίνουν κανόνες και η πολιτεία να συνδράμει στην τήρηση του κανόνα αυτού».

Βορίζια: Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων στο αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε τα Βορίζια Ηρακλείου το Σάββατο 1 Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέλφια που εμπλέκονται στο φονικό, ενώ οι μεγαλύτεροι της οικογένειας προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν πριν την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.

Την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου θα επισκεφθεί το ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται δύο μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία εμπλέκονται στην αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα τρία αδέλφια έφυγαν οπλισμένα από το χωριό, ενώ η αστυνομία αναζητά τον οπλισμό για να εξακριβωθεί ο αριθμός των εμπλεκομένων. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που οδήγησε στη μετατροπή του χωριού σε εμπόλεμη ζώνη. Οι έρευνες επεκτείνονται και στον γειτονικό νομό Ρεθύμνου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις «χτενίζουν» πιθανά κρησφύγετα. Τα Βορίζια Ηρακλείου μοιάζουν πλέον με φρούριο, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Στο χωριό των περίπου 500 κατοίκων έχουν μεταβεί 400 αστυνομικοί, οι οποίοι θα βρίσκονται επί ποδός όλο το 24ωρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα υπάρχουν τρεις βάρδιες ενώ σε κάθε βάρδια θα υπάρχουν 130 αστυνομικοί για τους 504 κατοίκους. Επιπλέον, στο χωριό βρίσκονται δυνάμεις των ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΤΑΕ, και η Ασφάλεια. Παράλληλα, το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς το πρωί του Σαββάτου είναι ένα στοιχείο που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στις Αρχές. Μάλιστα, έχει εξαφανιστεί ακόμα και το όπλο του 39χρονου Φ.Κ, ο οποίος πέθανε μέσα στο αυτοκίνητό του αφού πυροβόλησε εναντίον της άλλης οικογένειας. Οι αστυνομικοί άνοιξαν ακόμη και τάφους στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον βαρύ οπλισμό, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

