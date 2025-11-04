Λάθος ουσιαστικό και όχι επικοινωνιακό, είναι το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τους εργαζόμενους.

Λάθος ουσιαστικό και όχι «επικοινωνιακό» είναι το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ σύμφωνα με τους εργαζόμενους, που «δείχνουν» και το υπουργείο Οικονομικών ως υπεύθυνο. «Το λουκέτο στα ΕΛΤΑ εξυπηρετεί ένα διπλό σχέδιο: να μην υπάρχουν πλέον εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου και να εκχωρηθεί το δίκτυο διανομής σε ιδιώτες» υπογράμμισε, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής Γιάννης Οικονόμου. Έκανε, μάλιστα λόγο για πληροφορίες που θέλουν τα ΕΛΤΑ να πληρώνουν τα ενοίκια επιχειρήσεων που θα αντικαταστήσουν το έργο των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

«Εδώ και χρόνια τα ΕΛΤΑ εξυπηρετούσαν συντάξεις, logistic, συμβάσεις με τράπεζες για πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων και φυσικά, δέματα» ανέφερε, τονίζοντας ότι «δε μπορεί σε ένα δίκτυο 450 σημείων να κλείσεις το 48% χωρίς διαβούλευση με την κοινωνία. Η κοινωνία - όπως ήταν φυσικό - αντέδρασε. Δεν ήταν μόνο επικοινωνιακό, ήταν ουσιαστικό λάθος και γιατί ο μοναδικός μέτοχος στα ΕΛΤΑ είναι το υπουργείο Οικονομικών που παρακολουθούσε την πορεία του Οργανισμού».

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες για εξυπηρέτηση των πολιτών με άλλους τρόπους, ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε «πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να λειτουργήσουν αποτελεσματικά για όλους σχέδια όπως αυτό για τον ψηφιακό ταχυδρόμο».

«Η διοίκηση εκτόξευσε το λειτουργικό κόστος»

Σε ό,τι αφορά το κόστος των ΕΛΤΑ, οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής, έχουν συμβάλει στον περιορισμό του μισθολογικού σκέλους.

Επιρρίπτει όμως ευθύνες στη διοίκηση για το λειτουργικό κόστος. «Δεν μπορεί να μεταφέρονται οι διοικητικές υπηρεσίες σε κτίριο που κοστίζει 2 εκατομμύρια ετησίως ενώ υπήρχε ιδιόκτητο κτίριο σε άλλη περιοχή», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί σε έναν οργανισμό με λιγότερους από 3.000 μόνιμους υπαλλήλους να υπάρχουν 9 γενικοί διευθυντές και 31 διευθυντές, όλοι με παχυλές αποδοχές».