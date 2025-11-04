Επιδείνωση των καιρικών συνθηκών προβλέπεται από το μεσημέρι της Τρίτης - και στην Αττική - ενώ είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στη χώρα θα επικρατήσουν πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, με κύριο χαρακτηριστικό τις βροχές.

Ήδη βρέχει αρκετά στη Δυτική Ελλάδα και τα φαινόμενα θα μετατοπίζονται σιγά-σιγά ανατολικά.

Από το απόγευμα της Τρίτης οι βροχές θα είναι πιο έντονες, κυρίως σε περιοχές ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από τα φαινόμενα θα επηρεαστούν Θεσσαλία, Χαλκιδική, Εύβοια, Αττική, Βοιωτία, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος.

Η κακοκαιρία σταδιακά θα επεκτείνεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις - εξαίρεση το νότιο/νοτιοανατολικό Αιγαίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddzrw2oa30g1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α 18 που εκδόθηκε τη Δευτέρα (03-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.