Κακοκαιρία με έντονα καιρικά φαινόμενα από σήμερα κιόλας βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Έρχεται μία κακοκαιρία η οποία θα μας απασχολήσει για περίπου 48 με 72 ώρες. Ήδη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, έχουν ξεκινήσει οι βροχές και οι καταιγίδες στα πιο δυτικά τμήματα της χώρας μας. Σιγά σιγά θα επεκταθούν τα φαινόμενα αυτά στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και έτσι και αύριο Τετάρτη, περιμένουμε την κορύφωση αυτού του κύματος κακοκαιρίας.

Από την Πέμπτη, περιμένουμε μια πρόσκαιρη βελτίωση των συνθηκών για να μας τα ξαναχαλάσει ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σήμερα, Τρίτη, περιμένουμε έντονες βροχές και καταιγίδες από την ορροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, όπως η περιοχή της Θεσσαλίας, της Πίνδου, της Χαλκιδικής, των Σποράδων, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια και η νότια Πελοπόννησος ενώ θα επηρεαστούν και τμήματα του Αιγαίου μας.

Οι άνεμοι 5-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φθάσει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου, αν εξαιρέσουμε το βορειοηπειρωτικό τμήμα της χώρα μας.

Στην Αττική, θα δούμε τις πρώτες βροχές, κοντά στο μεσημέρι, με ήπιες εντάσεις αλλά από το απόγευμα και στη συνέχεια και κυρίως μέσα στη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν αρκετά, με τις καταιγίδες να αφορούν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Και η περιοχή της Αίγινας θα δεχτεί πολλές βροχές καθώς θα πηγαίνουμε από τις βραδινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη.

Στη Θεσσαλονίκη, θα ενταθούν οι βροχές, τις περισσότερες τις οποίες αναμένουμε σε θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Ο υδράργυρος έως και 19 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Ο βορειοδυτικός άνεμος θα αρχίσει να ενισχύεται -ο βαρδάρης-που σημαίνει οτι θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, θα αρχίσει ο καιρός να παρουσιάζει βελτίωση, ιδιαίτερα προς της μεσημβρινές ώρες, και αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να περιορίζεται προς τα ανατολικά και νότια τμήματα, όπου εκεί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα και το έκτακτο δελτίο ειδήσεων.

Τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται:

Στην ανατολική και νότια Θεσσαλία, τις Σποράδες, την περιοχή της Εύβοιας, την Αττικοβοιωτία και τον Σαρωνικό.

Επιπλέον θα απασχολήσουν περιοχές, γύρω γύρω από την Πελοπόννησο, την ανατολική και νότια Θαλάσσια και παραθαλάσσια έκταση της Πελοποννήσου (Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία, Μυρτώο Πέλαγος),

Σιγά σιγά μέσα στην Πέμπτη η κακοκαιρία θα περιοριστεί προς την περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων για να οδηγηθούμε στην πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, μιας και μέσα στο Σαββατοκύριακο μας έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.

Επομένως για τις επόμενες αρκετές ημέρες, θα είμαστε σε μία τροχιά φθινοπωρινού τύπου κακοκαιριών, που θα δώσουν αρκετές βροχές που μπορεί να είναι κατά τόπους έντονες και να προκαλέσουν προβλήματα.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά, κάτι που αποτελεί φυσιολογική εξέλιξη του Νοεμβρίου.

