Σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, περιμένουμε ένα σύστημα που θα φέρει αρκετές βροχές. Στη δυτική Ελλάδα και μέσα στο Ιόνιο έχουμε καταιγίδες ενώ βαθμιαία θα επηρεάσει και την υπόλοιπη χώρα, ενώ τα φαινόμενα είναι πιθανόν τοπικά να είναι έντονα.

Η μόνη περιοχή που δεν θα επηρεαστεί είναι μόνο τα νοτιοανατολικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειοι στο Ιόνιο, βόρειο Αιγαίο και θα φθάσουν τα 7 μποφόρ προς το βράδυ.

Στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας περιμένουμε βροχές και καταιγίδες και πιθανόν τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, όπως επίσης και στις Σποράδες και στην Εύβοια και στις δυτικές Κυκλάδες αργότερα, προς την αυριανή ημέρα.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα σημειώσει αισθητή πτώση, κοντά στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στα νοτιότερα τμήματα θα φθάσουμε τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, περιμένουμε αρκετές βροχές. Ήδη από τις προμεσημβρινές ώρες θα αρχίσει να βρέχει, περιμένουμε και καταιγίδα. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Το απογευματάκι θα χρειαστεί μία προσοχή παραπάνω λόγω καταιγίδας που αναμένεται.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα είναι βροχέρή με κάποιες καταιγίδες στα νότια τμήματα του νομού. Στην Χαλκιδική, το απόγευμα είναι πιθανόν να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα το απόγευμα.Οι άνεμοι θα ενισχυθούν προς το βράδυ και η θερμοκρασία έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη, αυτό το σύστημα θα παραμείνει πάνω από τη χώρα μας, οπότε περιμένουμε και αύριο αρκετά φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας, βροχές και καταιγίδες και κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στο δυτικό τμήματα του Αιγαίου, τις Σποράδες αλλά και την Κρήτη.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα τα βγάλει πάνω απο θαλάσσιες περιοχές. Η περιοχή του δυτικού Αιγαίου είναι η πιο επίφοβη.

Η θερμοκρασία σταδιακά θα αρχίσει να πέφτει σε ολόκληρη τη χώρα με τις μέγιστες τιμές να φθάνουν στα φυσιολογικά - ίσως και χαμηλότερα- επίπεδα για τη χώρα (κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου).

Την Πέμπτη ο καιρός θα αρχίσει να φτιάχνει στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα παραμείνουν κάποιες βροχές και καταιγίδες από το σύστημα που ακόμα θα έχει μείνει στην περιοχή.

Επομένως θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες.

Σιγά σιγά πάμε προς καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες.

