Νέα κακοκαιρία έρχεται και στην Αττική σήμερα με τις βροχές να έχουν ξεκινήσει από τα δυτικά.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Αττική σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού αλλά και διάφορους μετεωρολόγους. Ο καιρός μέχρι και νωρίς το μεσημέρι στην Αττική θα είναι συννεφιασμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Συγκεκριμένα, από τις 2 το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική, αρχικά με ασθενή βροχή ενώ αργότερα στα βόρεια του νομού αναμένεται να πέσουν καταιγίδες.

Οι βροχές θα είναι για πολλές ώρες και δεν αναμένεται να βελτιωθεί ο καιρός μέχρι και αύριο το βράδυ. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα από θέμα καιρού θα είναι πιο δύσκολη στην Αττική με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα.

Νωρίς το μεσημέρι κατά τόπους έντονα φαινόμενα θα πέσουν σε περιοχές όπως Μαρούσι, Χαλάνδρι, Θρακομακεδόνες, Νέα Μάκρη, Ασπρόπυργος, Σκαραμαγκά, Πειραιάς, Μαραθώνας, Ραφήνα, Αρτέμιδα και γενικά σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Γύρω στις 4 το απόγευμα οι καιρικές συνθήκες θα δυσκολέψουν με την Λειβαδιά και την Χαλκίδα να δέχεται μεγάλο όγκο νερού. Τα φαινόμενα στην Αττική θα συνεχιστούν για αρκετές ώρες ενώ σύμφωνα με το windy, οι κατά τόπους καταιγίδες δεν αναμένεται να σταματήσουν πριν τις 11 το βράδυ σήμερα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στα δυτικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.