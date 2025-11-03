Φθινοπωρινές οι καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές αυτή την εβδομάδα, αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η δυτική Ελλάδα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για αρκετές βροχοπτώσεις, έως τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική, αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε.

Το Ιόνιο, η Ήπειρος και τα δυτικά της Στερεάς Ελλάδας, της ορεινής Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου μπαίνουν «σε φάση αρκετών βροχοπτώσεων, για αρκετές ημέρες», επισημαίνει. Η δυτική Ελλάδα «πρέπει να είναι προετοιμασμένη για αρκετό νερό, επί αρκετές ημέρες, ίσως μέχρι να μέσα Νοεμβρίου», συμπληρώνει, τονίζοντας ότι τα φαινόμενα απαιτούν προσοχή.

Έως τα ξημερώματα της Τρίτης (3/11) αναμένονται βροχές στα δυτικά και διάσπαρτες μπόρες στη βόρεια Ελλάδα. Τις πρωινές- προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα είναι άστατος στη Θεσσαλία, ενώ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν βροχές ή μπόρες. Από το πρωί θα υπάρχουν φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη, με ασθενή ή μέτρια ένταση.

Στην Αττική θα αλλάξει ο καιρός από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα, για αυτό αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Έως το απόγευμα λίγο περισσότερες βροχές αναμένονται στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και την ορεινή Πελοπόννησο.

Την Τετάρτη (4/11), έως τα ξημερώματα οι περισσότερες βροχές θα πέσουν στη Μαγνησία, τα ανατολικά του νομού Λάρισας, στις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια. Βροχές αναμένονται και στην Αττική μέχρι τα ξημερώματα- κυρίως στα βόρεια και τα νότια- στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων.

Έως τις προμεσημβρινές ώρες η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια θα βρίσκονται στο επίκεντρο των περισσότερων βροχών και καταιγίδων. Και στην Αττική θα είναι άστατος ο καιρός, κυρίως στα ορεινά και βόρεια, ενώ επίσης θα βρέχει στην ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και στην Κρήτη. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Την Πέμπτη (5/11) ο πιο άστατος καιρός αναμένεται νοτιότερα των Κυκλάδων και σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το Σάββατο (7/11), όταν θα υποχωρήσει και η θερμοκρασία, κυρίως στα βορειότερες περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την τάση του καιρού έως τα μέσα Νοεμβρίου, η Ελλάδα- κυρίως τα δυτικά- θα επηρεαστούν από διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα φέρουν αρκετές βροχές, οι οποίες θέλουν προσοχή.

