Τα μαυροφορομένα Βορίζια αποχαιρέτησαν την Δευτέρα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στο μακελειό το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιτηρούν το χωριό αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Τραγικές φιγούρες η σύζυγος, η αδελφή και η μάνα του 39χρονου όπου στη θέα του νεκρού λύγισαν.

Σημειώνεται πως η κηδεία της 56χρονης που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα στο μακελειό, θα γίνει αύριο Τρίτη 4/11/2025 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου στον Αλικιανό Χανίων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ολόκληρη η οικογένειά της έχει πλέον εγκαταλείψει το χωριό.

Στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Τα σχολεία ήταν σήμερα και θα παραμείνουν κι αύριο κλειστά, με τους μαθητές του λυκείου να μεταφέρονται στο κοντινότερο σχολικό συγκρότημα στις Μοίρες.

Τρεις οι καταζητούμενοι - 90 αστυνομικοί ακροβολισμένοι στο χωριό

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται: Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε χθες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δυο τραυματίες σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο από το Βενιζέλειο έλαβε η 26χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί, ενώ και η τραυματισμένη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται μέσα στην ημέρα να πάρει εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Φανούρη Καργάκη αποκάλυψε πως ο άνδρας δέχτηκε τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα: έφερε βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων και είχε τραύματα στο αριστερό πόδι, στον αριστερό ώμο, στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα.