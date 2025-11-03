Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αύριο Τρίτη το μεσημέρι, η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου .

Ο καιρός φοράει τα φθινοπωρινά του για τα καλά με τις βροχές και καταιγίδες να μονοπωλούν το σκηνικό τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τα πργνωστικά μοντέλα, ομπρέλες και αδιάβροχα θα μας φανούν ιδιαιτέρως απαραίτητα για τις μετακινήσεις καθώς το καιρικό σκηνικό θα επηρεαστεί από την έλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού. Στη νέα του πρόγνωση για το καιρό των πρώτων ημερών της εβδομάδας ο Δημήτρης Ζιακόπουλος μέσω του ιστολογίου του προειδοποιεί το κοινό για την έλευση των βροχών σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Τη θέλει την προσοχή του ο καιρός!». Όπως τονίζει ο κ. Ζιακόπουλος τις προσεχείς μέρες αναμένονται βροχές, τοπικές καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων.

Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Ζιακόπουλο η πορεία του καιρού θα σημαδευτεί από τις βροχές και τις καταιγίδες που θα σημειωθούν ως εξής:

Βαρομετρικό χαμηλό στα ανοιχτά του Ιονίου κινείται Α-ΒΑ, ενώ οι υψηλές πιέσεις της κεντρικής Ευρώπης επεκτείνονται προς τα Β. Βαλκάνια. Με αυτές τις συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας (στις εξαιρέσεις Ν-ΝΑ νησιωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα φθάσουν τα 6 μποφόρ (ΒΑ Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια χώρα.

Την Τετάρτη (5/11), τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Α. Στερεά - Εύβοια, την ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά και το νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής.

Την Πέμπτη 6/11), τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Αναφορικά με τους ανέμους και τη θερμοκρασία, δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.