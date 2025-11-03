Το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Καθαρά φθινοπωρινός εξελίσσεται ο καιρός, τονίζει σε νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι παντού περιορισμένα.

Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα και ακολουθούν και άλλα!

Παράλληλα από την Τρίτη το βράδυ ενισχύονται οι βοριάδες (6-7 μποφόρ) και σταδιακα πέφτει η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο 5-6 βαθμούς Κελσίου.

Aναλυτικά η ανάρτηση του μετεωρολόγου Γ. Τσατραφύλλια:

«Αν είναι να λέμε από τώρα αυτό που θα έρθει κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε; "

Καλημέρα και καλό μήνα!

Καθαρά φθινοπωρινός εξελίσσεται ο καιρός και μάλιστα αυτή την εβδομάδα σταδιακά θα πέσει και η θερμοκρασία!

Δεν είναι τυχαίο που στην παραδοσιακή ονοματολογία των μηνών ο Νοέμβριος λέγεται συχνά "Βροχάρης".

Έτσι λοιπόν το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν μπόλικες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως όμως στη δυτική, τη νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική.

Στην Αττική τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε την Τρίτη 4/11 από το μεσημέρι και μετά.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι παντού περιορισμένα.

Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα και ακολουθούν και άλλα!

Παράλληλα από την Τρίτη το βράδυ ενισχύονται οι βοριάδες (6-7 μποφόρ) και σταδιακα πέφτει η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο 5-6 βαθμούς.

Καλή εβδομάδα με υγεία!»

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.