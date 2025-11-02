Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε σε μαντρί την Λίμνη Ευβοίας το πρωί της Κυριακής 02.11.2025.

Σύμφωνα με το evima, η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία και ως αποτέλεσμα είχε τον θάνατο προβάτων που βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής της Λίμνης και ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιστιαίας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί στη γύρω περιοχή.

Η πυρκαγιά έκαψε ολοσχερώς το μαντρί στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο οκτώ πρόβατα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς παρόμοια συμβάντα έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.