Πέρασαν δύο (2) μήνες από τότε που το Γερμανικό εργαστήριο διαπίστωσε προβλήματα στην πυραντοχή των καθισμάτων του επιβατικού τρένου που ενεπλακη στο δυστύχημα στα Τέμπη και ακόμη Υπουργείο Μεταφορών, Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και Εθνικός Οργανισμός Διαχείρισης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΔΑΑΜ) δεν έχουν ξεκινήσει ελέγχους. Στο μεταξύ τα τρένα κυκλοφορούν κανονικά...

Στις 28 Αυγούστου του 2025 ο Εφέτης Ανακριτής Λάρισας έκλεισε την ανάκριση για την υπόθεση των Τεμπών. Λίγες μέρες αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ απέστειλε στον ανακριτή την έκθεση του γερμανικού εργαστηρίου RST Labs, σύμφωνα με το οποίο τα δείγματα από τα καθίσματα του μοιραίου βαγονιού Β2 έδειξαν ότι δεν πληρούσαν τις προδιαγαφές για την πυρασφάλεια.

Όμως, το γεγονός αυτό δεν αξιολογήθηκε καθόλου από την ανάκριση (που είχε κλείσει λίγες μέρες νωρίτερα), ενώ δεν υπάρχει σχετική αναφορά τόσο στην Εισαγγελική πρόταση όσο και στη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών.

Όμως, το θέμα αυτό κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό από νομικούς κύκλους, δεδομένου ότι φαίνεται να σχετίζεται αιτιωδώς με τουλάχιστον δύο θανάτους επιβατών, οι οποίοι είχαν επιζήσει της σύγκρουσης και κάηκαν σε δεύτερο χρόνο παγιδευμένοι μέσα στις τσαλακωμένες λαμαρίνες του βαγονιού Β2. Και αυτό επειδή η φωτιά στο συγκεκριμένο βαγόνι δεν σχετίζεται καθόλου με την φωτιά του Κυλικείου και τα αποτελέσματα της πυρόσφαιρας που ακολούθησε τη σύγκρουση.

Τεχνικοί σύμβουλοι της υπόθεσης εξηγούν ότι η φωτιά στο βαγόνι Β2 ξεκίνησε πιθανότατα από κάποιο ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα στο εμπρός μέρος του βαγονιού και αναπτύχθηκε με αργό ρυθμό τροφοδοτούμενη από τις εύφλεκτες κουρτίνες και καθίσματα και από τα υλικά κατασκευής του βαγονιού, φτάνοντας στο σημείο που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι οι άτυχοι επιβάτες περίπου 15 λεπτά μετά τη σύγκρουση. Συνεπώς είναι αυτονόητος ο προβληματισμός για το αν θα είχε συμβεί το ίδιο στην περίπτωση που το βαγόνι ήταν κατασκευασμένο με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς πυρασφάλειας. Ειδικοί επιστήμονες εξηγούν ότι σε περίπτωση ύπαρξης πυραντοχων υλικών η φωτιά θα είχε αναπτυχθεί με πιό αργό ρυθμό και μικρότερη ένταση, δίνοντας χρόνο στα σωστικά συνεργεία να προλάβουν να διασώσουν τους εγκλωβισμένους επιβάτες.

Κι όμως, σήμερα, 2 μήνες αργότερα, δεν έχει γίνει η παραμικρή ενέργεια, ούτε από την ΡΑΣ που είναι η επίσημη Αρχή Ασφάλειας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο αλλά ούτε και από το αρμόδιο υπουργείο. Γιατί, όπως αναφέρεται σαφέστατα στο εξώδικο προς ΡΑΣ και Υπ.Μεταφορων που απέστειλε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος για λογαριασμό και άλλων συγγενών, καθίσματα παρόμοιων προδιαγραφών εξακολουθούν να κυκλοφορούν και σήμερα στον σιδηρόδρομο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών σε μια τυχαία πυρκαγιά που μπορεί να προκύψει από οποιονδήποτε τυχαίο λόγο.

Το Dnews έκανε αρκετές προσπάθειες επικοινωνίας με τη διοίκηση της ΡΑΣ, από την οποία στα μέσα Σεπτεμβρίου λάβαμε την προφορική διαβεβαίωση ότι "η ΡΑΣ ερευνά το ζήτημα, τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει η ολομέλεια για να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες και θα βγει και σχετική ανακοίνωση". Σήμερα, ενάμισυ μήνα αργότερα, ούτε ανακοίνωση εκδόθηκε αλλά ούτε και κάποια άλλη ενέργεια φαίνεται να έχει γίνει. Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΣ ως Αρχή Ασφάλειας έχει και τη δυνατότητα αυτεπάγγελτων ελέγχων για κρίσιμα θέματα ασφαλείας και φυσικά δεν εξαρτάται και δεν δεσμεύεται από άλλους φορείς.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις προηγούμενες ημέρες ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ στα πλαίσια της έρευνάς του για το θέμα, ζήτησε από την Hellenic Train εξηγήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθήθηκαν κατά την αντικατάσταση των παλαιότερων καθισμάτων των βαγονιών με τα επίμαχα (πρόσφατης κατασκευής). Οι απαντήσεις αυτές έχουν ληφθεί και αξιολογούνται. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ διεξάγει έρευνα, προκειμένου να συμπληρώσει τη σχετική εκκρεμότητα στο πόρισμά του.

Αναμένεται να ολοκληρώσει την έρευνα και να δημοσιεύσει τα σχετικά ευρήματα. Με απλά λόγια από όλους τους φορείς που έχουν αρμοδιότητα και υποχρέωση να ασχοληθούν με το θέμα, δεν είναι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αυτός που πιέζεται χρονικά, όσο πιέζεται η ΡΑΣ πρωτίστως, και κατ'επέκτασιν το αρμόδιο υπουργείο. Γιατί ασχέτως με το τι θα προκύψει στο δικαστικό σκέλος της διερεύνησης της υπόθεσης, υπάρχει και το άμεσο και πιό πιεστικό ζήτημα της βελτίωσης της ασφάλειας του σιδηροδρόμου για τους ταξιδιώτες που μπαίνουν σήμερα στα τρένα. Με βάση τα ευρήματα του γερμανικού εργαστηρίου, το πρόβλημα είναι υπαρκτό και είναι σοβαρό. Εάν επί χρόνια κυκλοφορούσαμε με εύφλεκτα βαγόνια εν αγνοία μας, σήμερα πλέον οι αρμόδιοι δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν γνωρίζουν.

Στο μεταξύ, οι επιβάτες ταξιδεύουν με δική τους ευθύνη και οι αρμόδιοι προσεύχονται να μην τύχει τίποτα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.