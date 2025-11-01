Κοντά στο ξενοδοχείο βρέθηκε καμένο όχημα που εικάζεται ότι είναι των δραστών.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο ελληνικό FBI, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ο Γιάννης Λάλας σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα.

Ο Γιάννης Λάλας ήταν ένας ιδιαίτερα σκληρός ποινικός και εμπλεκόμενος στη Greek Mafia. Ήταν μάλιστα ένας από τους δύο κατηγορούμενους, που είχε τελικά αθωωθεί, για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2025 είχε γίνει στόχος δολοφονικής ενέδρας στα Λιόσια με τους εκτελεστές να πυροβολούν 47 φορές και ο στόχος να σώζεται από το θωρακισμένο αυτοκίνητο που είχε.

Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν από μια γυναίκα, η οποία τηλεφώνησε στις αρχές.

Σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο έχει εντοπιστεί και ένα καμένο Ι.Χ. που ενδέχεται να συνδέεται με το δολοφονικό χτύπημα.