Οι πληροφορίες που δίνει στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Συναγερμός σήμανε στα Καλάβρυτα από την εξαφάνιση του Αχμέντ – (Ahmed) Αμέν – (Amen), ενός αγοριού 13 ετών, μέσα από δομή φιλοξενίας.

Για την εξαφάνιση του 13χρονου Αχμέντ – (Ahmed) Αμέν – (Amen), αιγυπτιακής καταγωγής, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι αγνοείται από τις απογευματινές ώρες της 26ης Οκτωβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Καλαβρύτων.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το Σάββατο για την εξαφάνιση του αγοριού και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αχμέντ (ον.) Αμέν (επ.) έχει ύψος 1,55 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.