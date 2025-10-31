Νέα επιχείρηση της Αστυνομίας για την εκκένωση κατάληψης εξελίχθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί της Παρασκευής (31/10) στο κτήριο του «Ευαγγελισμού» το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δύναμη της ΕΚΑΜ πήρε θέσεις στους γύρω δρόμους και μια διμοιρία μπήκε στο κτήριο, που τελεί υπό κατάληψη από το 2002, υποχρεώνοντας όσους βρίσκονταν εντός να αποχωρήσουν. Δεν υπήρξε ένταση, αλλά η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων οι οποίοι αρνήθηκαν να εξέλθουν.

Η επιχείρηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίθεση με αυγά που δέχτηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης ενώ συνέτρωγε με την οικογένειά του σε εστιατόριο που βρίσκεται κοντά στον «Ευαγγελισμό».

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία στόχευε στη σύλληψη ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση στον πρώην υπουργό. Στην κατάληψη ήταν μέσα 10 άτομα, εκ των οποίων τα 6 ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση κατά του Μ. Βορίδη.

Λίγη ώρα αργότερα ομάδα νεαρών συγκεντρώθηκε στη βόρεια πλευρά του πάρκου Θεοτοκόπουλου φωνάζοντας συνθήματα κατά των αστυνομικών, ενώ κατά πληροφορίες εκτόξευσαν εναντίον τους και έναν πυροσβεστήρα.

Είναι η τρίτη φορά από το 2023 που η Αστυνομία εκκενώνει το κτήριο, ωστόσο τις δύο προηγούμενες φορές οι καταληψίες επέστρεφαν μόλις έφευγαν οι αστυνομικοί.