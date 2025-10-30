Ο 4χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο - Ο οδηγός συνελήφθη πριν από λίγο.

Σοβαρο τροχαίο με τραυματισμό 4χρονου σημειώθηκε πριν από λίγο στην Χαλκίδα.

Ειδικότερα, ένα μηχανάκι παρέσυρε και τραυμάτισε 4χρονο στην οδό Χαϊνά και μετά το συμβάν ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με το evima.gr, το μηχανάκι μάρκας Piaggio Beverly εγκατέλειψε το παιδί στο σημείο και έφυγε. Το παιδάκι μεταφέρθηκε τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε τον 4χρονο

Η κινητοποίηση για τον εντοπισμό του οδηγού που χτύπησε και εγκατέλειψε τραυματισμένο τον 4χρονο έφερε αποτέλεσμα καθώς ο οδηγόςβρέθηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με το eviaonline.gr toπαιδί μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζει εξωτερικά τραύματα, εκτός από εκδορές, ενώ γίνονται έλεγχοι για τυχόν εσωτερική αιμορραγία.