Ξεκινάει ο διζωνικός τρόπος τιμολόγησης του ρεύματος από την 1η Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Νοεμβρίου 2025 το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η εφαρμογή του νέου ωραρίου θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2026, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος σε μειωμένη τιμή σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η μεσημβρινή ζώνη μειωμένου τιμολογίου ορίζεται από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 15:00, ενώ η νυχτερινή ζώνη από τις 02:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα διζωνικής τιμολόγησης τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2025, με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών στην πρόσβαση σε οικονομικότερη ηλεκτρική ενέργεια κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης και χαμηλότερου κόστους.