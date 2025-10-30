Καλός ο καιρός με λίγα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Και οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν σε ήπιο καιρικό μοτίβο με κυριότερο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, την ενίσχυση των βοριάδων καθώς θα πηγαίνουμε προς την Κυριακή.

Οι ημέρες πλέον ξεκινούν με κρύο καθώς σήμερα καταγράφηκαν οι πρώτες αρνητικές τιμές. Γενικά η θερμοκρασία έχει πέσει τώρα νωρίς το πρωί.

Αρχίζει και υψώνεται ο αντικυκλώνας ο οποίος θα κλείσει την πόρτα σε κακοκαιρίες που έρχονται απο την γηραιά Ήπειρο.

Παρ'όλα αυτά ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό θα προσπαθήσει να μας προσεγγίσει για να δώσει κάποιες βροχές μέσα στην Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως μέσα στο Ιόνιο και στα δυτικά και νότια παράλια της Πελοποννήσου.

Ο Νοέμβριος είναι γενικά ένας μήνας αρκετά επικίνδυνος για τη χώρα μας διότι στατιστικά έχουμε πολλές βροχές και με μεγάλες εντάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα, περιμένουμε κάποιες αραιές συννεφιές από τα δυτικά προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας μας.

Κοντά στο Ιόνιο και τα κεντρικά - βορειοδυτικά υπάρχουν πιθανότητες για λίγες ασθενείς βροχές.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Παρασκευή το ευρωπαϊκό μετεωρολογικό κέντρο δίνει κάποιες βροχές σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά το αμερικάνικο προγνωστικό δίνει λιγότερα φαινόμενα.

Επομένως αύριο Παρασκευή θα ξεκινήσουν κάποια φαινόμενα, ασθενή μέσα στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας μας.

Το Σάββατο αυτό το αβαθές βαρομετρικό χαμηλό θα επιμείνει στις θαλάσσιες εκτάσεις στο νότιο Ιόνιο, στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου.

Την Κυριακή ενισχύονται οι άνεμοι προς την πλευρά του Αιγαίου ενώ θερμοκρασιακά δεν περιμένουμε καμία αξιόλογη διακύμανση.

Και η νέα μας εβδομάδα θα ξεκινήσει με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες και λίγες βροχές και στη συνέχεια μήπως δούμε και κάποιες πιο οργανωμένες διαταραχές από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και στη συνέχεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddvfv6i4l1ux?integrationId=40599y14juihe6ly}