Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και σήμερα στη χώρα, χωρίς βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, αυτός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς, στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις, έως 5 μποφόρ στα νοτιοανατολικά, ενώ η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στη Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στα βόρεια και από το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νότια έως 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.