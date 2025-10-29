Οι εικόνες δείχνουν το μέγεθος του τροχαίου με την ανατροπή της νταλίκας έξω από πρατήριο στη Βάρη.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στις 7:30 στη λεωφόρο Ευελπίδων, στα Βλάχικα της Βάρης, στο ρεύμα προς Βούλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του notiareport.gr, νταλίκα που μετέφερε σακιά με χώμα εξετράπη της πορείας της υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανετράπη, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Το περιστατικό συνέβη ακριβώς μπροστά από πρατήριο υγρών καυσίμων, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Ευτυχώς, από την ανατροπή του βαρέος οχήματος δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές τόσο στο φορτηγό όσο και στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου 3Β, προκειμένου να απομακρύνουν το όχημα και να καθαρίσουν το οδόστρωμα από τα χώματα που είχαν διασκορπιστεί. Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία στο ρεύμα προς Βούλα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ελληνικού.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Πηγή: notiareport.gr