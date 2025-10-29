Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Τι καιρό θα έχει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου,Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νότια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νότια.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς και στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες -Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά τμήματα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου -Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια τμήματα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.