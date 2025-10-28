Σημειώνεται ότι η πρόσβαση του κοινού στο σημείο είχε απαγορευτεί.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα, πλήθος κόσμου απέτισε φόρο τιμής στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών, αφήνοντας λουλούδια.

Συγγενείς των νεκρών, επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας αλλά και γονείς που κατέβηκαν στο Σύνταγμα για την παρέλαση επέλεξαν να επισκεφτούν και το άτυπο μνημείο της πολύνεκρης τραγωδίας, σε ένα κλίμα ιδιαίτερα συναισθηματικά και πολιτικά φορτισμένο, μετά και την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την απαγόρευση διαδηλώσεων στον χώρο που βρίσκεται μπροστά στο κοινοβούλιο, με τους «παραβάτες» να απειλούνται με πρόστιμα, ακόμη και ποινή φυλάκισης.

Λίγη ώρα νωρίτερα, πριν και κατά τη διάρκεια της παρέλασης, το σημείο φρουρούταν από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αποσύρθηκαν μετά την αποχώρηση των επισήμων και την ολοκλήρωση της παρέλασης.