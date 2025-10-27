Με ένα 22αρι πιστόλι σκότωσε ο 22χρονος τον 51χρονο στο χωριό Έλος στα Χανιά.

Πεταμένο σε ένα χωράφι στο Ελαφονήσι, βρέθηκε το όπλο με το οποίο ο 22χρονος σκότωσε στο χωριό Έλος των Χανίων τον 51χρονο.

Ο δράστης της δολοφονίας παραδόθηκε το μεσημέρι στην Ασφάλεια Χανίων, ενώ είχε ταυτοποιηθεί από χθες το βράδυ αφού το φονικό έγινε μπροστά σε εκατοντάδες πολίτες. Ο 22χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ανθρωποκτονία με πρόθεση και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ενώ αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του.

Οι τρεις πυροβολισμοί που δέχτηκε το θύμα ήταν σχεδόν εξ επαφής και στο σημείο βρέθηκαν ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας από 22αρι όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές από παλιά, για τα κτήματα και τα βοσκοτόπια. Μεταξύ των δύο ανδρών πριν από μερικές ημέρες είχε προηγηθεί καυγάς με το θύμα να χαστουκίζει τον 23χρονο δράστη. Το απόγευμα της Κυριακής συναντήθηκαν ξανά και το κακό δεν άργησε να γίνει. Oδράστης διασκέδαζε με την παρέα του σε ένα μικρό αυτοσχέδιο μπαρ. Το θύμα τον πλησίασε και άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί του. Πάνω στην ένταση ο νεαρός έβγαλε ένα 22αρι πιστόλι, τον πυροβόλησε εξ επαφής τρεις φορές στο στήθος και τον σκότωσε ακαριαία.

Η εκδοχή του δράστη του εν ψυχρώ φονικού

Ο δράστης, αφού παραδόθηκε στις Αρχές, μίλησε για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δέχτηκε απειλές από το θύμα και ότι εκείνο τον έβρισε ενώ κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του:

«Μου έβρισε τη μάνα μου. Κινήθηκε απειλητικά και είδα μια κίνηση σαν να έβγαζε κάτι. Φοβήθηκα για τη ζωή μου και τον πυροβόλησα», δήλωσε.

Τα λεγόμενα του δράστη επιβεβαίωσε και ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος. Όπως λέει, ο δράστης είχε δεχτεί κατά καιρούς απειλές. «Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος απειλητικά, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλωθιές υπάρχει στην Κρήτη».

Όσα υποστήριξε η κόρη του θύματος

Η κόρη του θύματος μίλησε επίσης για παλαιότερα επεισόδια βίας στην οικογένεια, περιγράφοντας καταστροφές στο σπίτι τους και παλαιότερους διαπληκτισμούς που είχαν συμβεί ανάμεσα στον πατέρα της και τον δράστη. «Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν σπάσει όλα. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: ‘’Έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε’’. Πάνε μαζί, πίνανε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, ένας Αλβανός, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες, και του λέει, να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου, και του λέει: ‘’Έλα λίγο να σου πω’’ και πήγε εκεί δίπλα και κουβεντιάσανε και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλωθιές κι αυτό ήταν. »Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό. Αυτό το μικρό, ο αδελφός του, είχε έρθει στο σπίτι και έσπασε την πόρτα μαζί με έναν άλλο. Γιατί ήταν στο σπίτι μας ένας Αλβανός με τη γυναίκα του και μια γειτόνισσα και δεν θέλανε τον Αλβανό.

Πήγανε για τον Αλβανό στο σπίτι και ‘’Φύγε Αλβανέ, θα σκοτώσω, θα σου κάνω και θα σου δείξω’’, και τους ξεκίνησε η γιαγιά μου: ‘’Φύγετε από το σπίτι μου, δεν έχετε δουλειά στο σπίτι μου’’. Βρίζανε την γιαγιά μου, σπάσανε τις πόρτες, φύγανε. Ειδοποιεί η αστυνομία τον μπαμπά μου, έρχεται στο σπίτι. »Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά, αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου, πήγε και τον σκότωσε τώρα. Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλωθιές και φεύγει».

Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για ανθρωποκτονία και συλλέγει μαρτυρίες από το γλέντι, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν ανησυχία για τυχόν κλιμάκωση οικογενειακών συγκρούσεων.